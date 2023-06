French-Open-Siegerin Iga Swiatek muss möglicherweise um ihre Teilnahme am Rasen-Klassiker in Wimbledon (ab Montag/Sky) bangen. Die 22-jährige Polin sagte krankheitsbedingt für ihr Halbfinale beim WTA-Turnier in Bad Homburg am Freitag ab. "Ich hatte eine unruhige Nacht wegen Fieber und möglicherweise einer Lebensmittelvergiftung", schrieb die Weltranglistenerste bei Twitter.

"Ich bin nicht in der Lage, heute Leistung zu bringen und muss auf mich selbst aufpassen", fügte Swiatek hinzu, betonte aber, auf baldige Besserung zu hoffen. Zuvor war sie weitgehend mühelos durch das Turnier marschiert und hatte dabei auch Tatjana Maria (Bad Saulgau) in drei Sätzen besiegt. Aufgrund von Swiateks Rückzug erreichte die Italienerin Lucia Bronzetti kampflos das Finale.

Swiatek gilt nach ihrem dritten Triumph bei den French Open vor wenigen Wochen neben der Titelverteidigerin Elena Rybakina aus Kasachstan und der Belarussin Aryna Sabalenka als Topfavoritin auf den Titel in Wimbledon. In Runde eins wartet auf sie die Chinesin Zhu Lin. Vergangenes Jahr war Swiatek bereits in der dritten Runde an Alize Cornet (Frankreich) gescheitert.