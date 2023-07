Der Serbe Novak Djokovic und die Polin Iga Swiatek gehen als Favoriten in das prestigeträchtige Tennisturnier in Wimbledon - zumindest, wenn es nach den Quoten des Sportwettenanbieters bwin geht. Setzt man auf einen Turniersieg Djokovics, wird das 1,62-fache des Einsatzes ausgezahlt. Bei einem Sieg Swiateks in der Frauenkonkurrenz gibt es das 3,75-fache zurück.

Der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz wird mit einer Quote von 4,50 geführt, während den deutschen Spielern allerhöchstens Außenseiterchancen ausgerechnet werden. Alexander Zverev hat mit einer Quote von 29,00 demnach noch die beste Chance auf den Turniersieg. Jule Niemeier geht als beste Deutsche mit einer Quote von 251,00 an den Start.

Deutlich bessere Karten haben die Deutschen in ihren Erstrundenmatches. Bei einem Sieg Zverevs gegen den Niederländer Gijs Brouwer wird das 1,08-fache des Einsatzes ausgezahlt. Im deutschen Duell zwischen Dominik Koepfer (2,15) und Oscar Otte (1,67) ist Otte leicht favorisiert.