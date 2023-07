Am 11. Januar 2022 verlor Serhij Stachowskyj in der Qualifikationsrunde der Australian Open gegen den Amerikaner J. J. Wolf und beendete seine 19 Jahre andauernde Tennis-Karriere.

Knapp anderthalb Monate später - am 27. Februar - meldete sich der Ukrainer zur Verteidigung seines Heimatlandes gegen den russischen Angriffskrieg.

Während seine Landsfrau Elina Svitolina am Donnerstag im Halbfinale von Wimbledon auf die Tschechin Marketa Vondrousova trifft, steht der 37-Jährige vor seiner Rückkehr an die Front.

StachowskyjSvitolina-Erfolge sind Inspiration für Ukraine

Trotzdem feuert er Svitolina beim wichtigsten Tennis-Turnier der Welt an. Dem "Telegraph" sagte Stachowskyj: "Ich soll am Montag zurück an die Front. Hoffentlich wird es ein fröhlicher Montag nach einem fröhlichen Samstag, wenn Elina den Titel gewinnt."

Das ganze Land beziehe Inspiration aus den Erfolgen der 28-Jährigen, so der Veteran der Schlacht um Bachmut, der 2013 den damaligen Titelverteidiger Roger Federer in Wimbledon bezwingen konnte.

Svitolina und Stachowskyj verbindet eine jahrelange Freundschaft. Beide planen ein gemeinsames Tennis-Turnier für Jugendliche, mit dem der Sport in zerstörte Städte wie Butscha zurückgebracht werden soll.