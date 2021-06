London (SID) - Nach Laura Siegemund ist auch Mona Barthel bereits in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Dienstag trotz Satzführung gegen die Chinesin Zhu 7:6 (7:2), 3:6, 3:6 und scheiterte in London im zehnten Anlauf zum siebten Mal an ihrer Auftakthürde.

Bereits am Montag hatte Siegemund (Metzingen) ihr Erstrundenmatch verloren. Aus deutscher Sicht haben am Dienstag noch die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und Andrea Petkovic (Darmstadt) die Chance, in die zweite Runde des Dameneinzels einzuziehen.