Wegen der Verspätungen durch die Regenunterbrechungen sind in Wimbledon am Mittwoch zahlreiche spät angesetzte Matches abgesagt worden. Davon betroffen ist nach dem Nürnberger Maximilian Marterer (Zweitrundenmatch gegen Michael Mmoh/USA) auch die Dortmunderin Jule Niemeier. Ihre Gegnerin in der ersten Runde ist die an Nummer 16 gesetzte French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien.