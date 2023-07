Am vierten Tag nach Turnierbeginn wird Alexander Zverev am Donnerstag (14.00 Uhr MESZ/Sky und Bild.de/Sportbild.de) endlich sein Auftaktmatch bei den 136. All England Championships in Wimbledon bestreiten. Der Hamburger trifft auf dem Court 1, der mit einem verschließbaren Dach versehen ist, auf den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer.

Ursprünglich hätte Zverev bereits am Dienstag spielen sollen, wegen des anhaltenden Regens musste das Duell um einen Tag verlegt werden. Weil es am Mittwoch wegen erneuter Niederschläge ebenfalls zu Verzögerungen kam, hätte Zverevs Match nach dem Fünf-Satz-Krimi zwischen Dominic Thiem (Österreich) und dem siegreichen Stefanos Tsitsipas (Griechenland) zu spät begonnen.

Zuvor war auch das spät angesetzte Erstrundenmatch von Jule Niemeier auf Donnerstag verschoben worden. Die Viertelfinalistin des vergangenen Jahres soll ab 12.00 Uhr MESZ auf Court 12 gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien spielen. Zur gleichen Zeit ist das Zweitrundenmatch von Maximilian Marterer (Nürnberg) gegen Michael Mmoh (USA) auf Court 5 angesetzt. Oscar Otte (Köln) bestreitet das dritte Match auf Court 8, auch für ihn ist das Duell mit Daniel Galan (Kolumbien) das zweite Match.