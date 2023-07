Nach langer Wartezeit hat Yannick Hanfmann in Wimbledon eine große Überraschung verpasst. Der 31 Jahre alte Karlsruher musste sich am Mittwoch bei der Fortsetzung seines unterbrochenen Erstrundenmatches gegen den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz (USA) mit 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 3:6 geschlagen geben.

Hanfmanns Auftaktmatch im All England Club hatte bereits am Montag begonnen, war dann aber wegen einsetzender Dunkelheit im fünften Satz unterbrochen worden. Tags darauf konnte die Partie aufgrund von Regen in London nicht fortgesetzt werden.

Auch am Mittwoch sorgten Niederschläge immer wieder für Verzögerungen, bevor die Partie bei einer Spielzeit von 2:47 Stunden wieder aufgenommen wurde. Nach genau drei Stunden verwandelte dann der favorisierte US-Amerikaner seinen ersten Matchball zum Sieg, Hanfmann konnte nichts mehr entgegensetzen.

Zuletzt hatte sich Hanfmann mit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier auf Mallorca in guter Form auf Rasen gezeigt. In Wimbledon hatte er es bislang erst einmal ins Hauptfeld geschafft, 2021 war er ebenfalls in der ersten Runde gescheitert.