Kevin Krawietz und Tim Pütz haben die große Chance auf einen historischen Coup in Wimbledon verpasst. Im Halbfinale des Doppel-Wettbewerbs unterlag sie den an Nummer 15 gesetzten Marcel Granollers und Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) 4:6, 3:6. Deutsche Männer-Doppel hatten nur 1913 und 1938 das Endspiel im All England Club erreicht, aber dort jeweils verloren.

Gegen die stark servierenden Granollers/Zeballos erkämpfte sich das an Nummer zehn gesetzte deutsche Duo, das erst seit diesem Jahr gemeinsam auf der ATP-Tour spielt, keine Breakchance. Dagegen nutzten ihre routinierten Gegner ihre Gelegenheiten konsequent aus. Zum 1:0 im ersten und zum 4:3 im zweiten Satz nahmen sie jeweils Pütz den Aufschlag ab, zum Matchgewinn nach 69 Minuten dann auch noch Krawietz.

Deutsche Doppel-Sieger in Wimbledon gab es bislang nur zweimal. Philipp Petzschner gewann 2010 an der Seite von Jürgen Melzer (Österreich), Michael Stich siegte 1992 mit John McEnroe (USA) durch ein 19:17 im fünften Satz gegen die Amerikaner Jim Grabb und Richey Reneberg. Im Finale 1938 unterlagen Henner Henkel/Georg von Metaxa gegen Don Budge/Gene Mako (USA), 1913 verloren Heinrich Kleinschroth/Friedrich Wilhelm Rahe gegen Charles Dixon/Herbert Roper Barrett (Großbritannien).