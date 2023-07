Jule Niemeier hat bei den 136. All England Championships mit einer starken Leistung die zweite Runde erreicht. Die 23 Jahre alte Dortmunderin, die ein Jahr zuvor bei ihrer Premiere in Wimbledon bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, besiegte überraschend die an Nummer 16 gesetzte French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien 6:4, 5:7, 6:1.

Nach 2:52 Stunden nutzte Niemeier in einem sehr ausgeglichenen Match ihren ersten Matchball. Die 26 Jahre alte Muchova hatte sich allerdings kurz nach Beginn des dritten Satzes nach einem Sturz mehrfach am rechten Oberschenkel behandeln lassen müssen und war offensichtlich gehandicapt.

Niemeier spielte von Beginn an äußert konzentriert. Sie ließ zunächst keinen Breakball zu, tat sich aber sehr schwer, ihre Chancen zu nutzen. Ehe sie den ersten Satz endlich aufgrund eines Volleyfehlers von Muchova gewann, hatte sie zwölf Breakbälle vergeben, darunter die ersten fünf Satzbälle.

Zu Beginn des zweiten Satzes zeigte auch Niemeier Schwächen bei eigenem Aufschlag und kassierte umgehend ein Break. Ein weiteres zum möglichen 2:5 wendete sie ab, glich zum 5:5 aus - nur um prompt erneut ihr Service abzugeben. Muchova ließ sich die Chance zum Satzgewinn nicht entgehen.

Niemeier blieb konzentriert und ging nach einem Break im dritten Durchgang sofort 2:0 in Führung. Muchova musste anschließend nach einem Sturz eine längere Behandlungspause einlegen. Während sie nicht auf dem Court war, übte Niemeier Aufschläge. Gegen die leicht humpelnde Muchova behielt sie nach deren Rückkehr auf den Platz trotz einiger Wackler die Nerven.