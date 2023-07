Tamara Korpatsch aus Hamburg hat bei den 136. All England Championships zum ersten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Die 28 Jahre alte Nummer 122 der Weltrangliste, die nachträglich als "lucky loser" ins Hauptfeld gerückt war, besiegte Carol Zhao aus Kanada 1:6, 6:4, 6:2.

In der Qualifikation hatte Korpatsch das entscheidende Match gegen das russische Super-Talent Mirra Andrejewa verloren. In der zweiten Runde trifft sie bei ihrer fünften Grand-Slam-Teilnahme nun etwas überraschend auf die Serbin Natalija Stevanovic, die 6:2, 6:3 gegen die an Nummer 18 gesetzte Karolina Pliskova aus Tschechien gewann.