London (SID) - Trotz der Niederlagen der zweifachen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova und der Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova darf eine Tschechin im All England Club auf den Titel hoffen. Marie Bouzkova (23) zog durch das 7:5, 6:2 gegen die Französin Caroline Garcia erstmals in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein.

Dort trifft sie am Dienstag auf die an Position drei gesetzte Tunesierin Ons Jabeur, Siegerin des Vorbereitungsturniers in Berlin, oder Elise Mertens. Die Belgierin hatte in der dritten Runde Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber (Kiel) aus dem Turnier geworfen.