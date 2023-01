Bei den Australian Open dürfen die Spieler nicht ausgebuht werden, wie Turnierdirektor Craig Tiley verriet. Grund für das "Buh-Verbot" könnte der polarisierende Tennis-Star Novak Djokovic sein.

Angesprochen auf den Superstar, sein umstrittenes Comeback bei den Australian Open und den Umgang der Fans mit Djokovic erklärte Tiley gegenüber der Zeitung "Herald Sun": "Wenn sie den Spaß der anderen stören – sind sie raus. Sie können wegbleiben oder wir werden sie rausschmeißen". Das gelte für "alle Sportler".

Australian Open: "Buh-Verbot" – Djokovic der Grund?

Djokovic sorgte bereits im vergangenen Jahr bei den Australian Open für Diskussionen: Während des Turniers 2022 galten in Australien strenge Corona-Regeln, Djokovic war nicht geimpft und musste das Land nach der Einreise direkt wieder verlassen. Seit diesem Jahr dürfen beim Turnier in Down Under auch ungeimpfte oder infizierte Spieler teilnehmen – wenn sie sich spieltauglich fühlen.

Für das anstehende Turnier weilt der Serbe seit Dezember in Melbourne und bereitet sich vor. Bisher wurde er von den Fans friedlich empfangen.

Scheinbar hat Open-Organisator Tiley Sorge, dass dieser Zustand mit Turnierbeginn umschlagen könnte – und jetzt zur ungewöhnlichen Maßnahme des "Buh-Verbots" gegriffen.