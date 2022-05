München - Lilly Becker hat in einem emotionalen Interview über die Urteilsverkündung ihres Noch-Ehemanns Boris Becker und dessen Haftstrafe gesprochen.

In einem Gespräch in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" sagte sie: "Ich bin völlig zusammengebrochen. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte, denn ich war bis zur Urteilsverkündung überzeugt, dass er weniger als zweieinhalb Jahre bekommt."

Lilly Becker sieht Strafe als zu hoch an

Die deutsche Tennis-Ikone war in London aufgrund mehrerer Finanzdelikte zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Davon muss Becker mindestens 15 Monate absitzen, sollten weitere Rechtsmittel keinen Erfolg haben.

Eine Strafe, die für Lilly Becker demnach zu hoch ausgefallen ist: "Ich persönlich bin natürlich voreingenommen, ich bin Teil der Familie, aber ich denke, dass zweieinhalb Jahre zu hart sind."

Lilly Becker: "Härteste, was ich jemals machen musste"

Aus der gemeinsamen Ehe der beiden, die zwischen 2009 bis 2018 hielt, ging Sohn Amadeus hervor, der von Lilly über die Haftstrafe seines Vaters erfuhr: "Das wünsche ich niemandem, einem 12-Jährigen zu erzählen, dass sein Vater ins Gefängnis gehen muss. Es war das Härteste, was ich jemals machen musste."

Anschließend sprach die 45-Jährige auch über Beckers Zustand im Gefängnis. Über den Austausch mit Boris aktueller Freundin Lilian sagte Lilly: "Sie hat mir gesagt, dass es ihm gut geht."

"Kein Fünf-Sterne-Hotel"

Allerdings hat auch die große Kämpfernatur Boris Becker mit dem Gefängnis zu kämpfen. "Ich meine, es ist klar, dass es kein Fünf-Sterne-Hotel ist. Sie wissen, dass er sich schämt. Sie wissen, dass er gedemütigt ist", sagte Lilly Becker gegenüber Piers Morgan.

Nichtsdestotrotz gab sie ihrer ehemaligen großen Liebe noch einen Ratschlag auf den Weg: "Der beste Weg, den er nun wählen kann, ist, mental stark und konzentriert zu bleiben, um diesen Brocken aus der Welt zu schaffen."

