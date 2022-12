Boris Becker hat aus seiner schwierigen Zeit im Gefängnis auch positive Energie gezogen.

"Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war", sagte der 55-Jährige bei Sat.1.

Er habe in der Haft in England "eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte", so Becker, "aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund."

Boris Becker: Deutscher Tennis-Star gibt exklusive Einblicke in seinen Gefängnis-Alltag

Tennisikone Becker war Ende der vergangenen Woche aus einem britischen Gefängnis entlassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt. Im April hatte er wegen Vergehen im Insolvenzverfahren eine zweieinhalbjährige Strafe erhalten, den Rest muss er nicht mehr absitzen.

"Im Gefängnis bist Du niemand", sagte Becker nun rückblickend, "du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV. Ich wurde nicht Boris genannt. Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer Du bist."

In den letzten Stunden vor seiner Abschiebung nach Deutschland war für Becker erneut Geduld gefragt. "Ich saß ab sechs Uhr in der Früh auf meiner Bettkante und hoffte, dass die Zellentür aufgeht", erzählte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger: "Sie kamen um halb acht, schlossen auf und fragten: Bist du fertig? Ich sagte: 'Los geht's!' Ich hatte auch schon alles gepackt."

