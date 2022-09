Genf (SID) - Superstar Roger Federer will dem Tennis auch nach seinem Rücktritt eng verbunden bleiben. "Ich weiß nicht genau, wie meine Zukunft aussehen wird, aber ich möchte mich nicht vollständig von dem Sport distanzieren, der mir alles gegeben hat", sagte Federer dem Schweizer Sender RTS vor dem Laver Cup in London.

Der Kontinental-Wettstreit zwischen Team Europa und Team Welt vom 23. bis 25. September wird Federers letztes Turnier auf der ATP-Tour sein. Der 41-Jährige, zuletzt massiv von Verletzungsproblemen beeinflusst, hatte in der vergangenen Woche seinen Abschied vom Tennis angekündigt.

Federer erklärte, dass er "erleichtert" über die Bekanntgabe seiner Entscheidung sei, er habe "ein oder zwei Tränen" verdrückt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich die Karriere absolvieren konnte, die ich hatte", ergänzte der Schweizer.

Federer gewann in seiner Laufbahn 20 Grand-Slam-Turniere, insgesamt sammelte er auf der ATP-Tour 103 Titel. 310 Wochen führte er die Weltrangliste an. Sein bislang letztes Match auf der Tour verlor er am 28. Juni 2021 im Viertelfinale von Wimbledon in drei Sätzen gegen den Polen Hubert Hurkacz.