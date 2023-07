Nur zwölf Tage nach seinem Wimbledon-Triumph hat der spanische Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz sein Auftakt-Match beim Hopman Cup in Nizza gewonnen. Gegen den Belgier David Goffin gewann der 20-Jährige am Freitag in 1:44 Stunden 4:6, 6:4, 10:8 und erzwang damit das Doppel am Freitagabend gegen Goffin und Elise Mertens.

Beim traditionsreichen Mixed-Wettbewerb, der erstmals seit drei Jahren wieder ausgetragen wird, tritt Alcaraz an der Seite von Rebeka Masarova an. Am Samstag spielen Alcaraz und Masarova gegen Donna Vekic und Borna Coric aus Kroatien.