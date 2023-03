Köln (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Indian Wells den Sprung in die dritte Runde verpasst. Der 32 Jahre alte Warsteiner verlor gegen den an Position 17 gesetzten Tommy Paul mit 3:6, 3:6. Der US-Amerikaner hatte Struff bereits bei den Australian Open im Januar aus dem Turnier geworfen.

Damit setzt sich das erfolglose Tennisjahr des deutschen Davis-Cup-Spielers fort. Seinen bislang einzigen Sieg auf der diesjährigen Tour hatte Struff beim 1:6, 6:3, 6:3 gegen den Franzosen Quentin Halys in der ersten Runde in Indian Wells eingefahren.