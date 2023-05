Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams erwartet ihr zweites Kind. Die frohe Kunde machte die "Tennis-Rentnerin" im Rahmen der Met Gala am Montag in New York öffentlich.

"Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns 3 zur Met Gala eingeladen hat", schrieb die 41-Jährige bereits vor dem Auftritt auf dem Roten Teppich zu einem Instagram-Post inklusive Fotos mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian, auf denen ihr Babybauch unter dem schwarzen Kleid zu erkennen ist.

Die Amerikanerin hatte im vergangenen Jahr ihre außergewöhnliche Karriere beendet. Im September 2017 hatte sie ihre Tochter Olympia zur Welt gebracht, bei der Geburt kam es damals zu Komplikationen. Erst musste ein Not-Kaiserschnitt erfolgen, dann erlitt Williams eine Lungenembolie. Nur sechs Monate später setzte sie ihre Karriere fort.