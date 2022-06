Köln (SID) - Die Hamburg European Open der Tennisprofis vom 18. bis 24. Juli am Rothenbaum werden von ServusTV Deutschland live im Free TV übertragen. Die Centre-Court-Spiele der Frauen am 17. Juli bei der erstmals seit 1978 als Kombi-Turnier ausgetragenen Veranstaltung sind bei ServusTV On im Streaming zu sehen.

Als TV-Experten kommen die Ex-Profis Barbara Schett und Christopher Kas zu Wort. Moderatorin der Übertragungen ist Birgit Nössing.