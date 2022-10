Köln (SID) - Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca das Achtelfinale verpasst. Die Hamburgerin unterlag der Ukrainerin Dajana Jastremska 3:6, 6:4, 5:7, im dritten Satz vergab sie eine 5:2-Führung und beim Stand von 5:4 zwei Matchbälle. Korpatsch war bei den Transylvania Open eigentlich schon in der Qualifikation gescheitert, als Lucky Loser aber doch noch ins Hauptfeld gerückt.

In Cluj-Napoca am Start sind aus deutscher Sicht zudem Jule Niemeier, die am Abend auf Lokalmatadorin Ana Bogdan trifft, und Laura Siegemund.