Köln (SID) - Der Russe Andrej Rublew ist nach dem Einladungsturnier in Abu Dhabi als sechster Tennisprofi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Weltranglistenfünfte am Montag mit. Nach dem Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten war das Virus bereits bei Rafael Nadal (Spanien), Denis Shapovalov (Kanada), Emma Raducanu (Großbritannien), Belinda Bencic (Schweiz) sowie Ons Jabeur (Tunesien) nachgewiesen worden.

Rublew, der sich zur Zeit in Barcelona aufhält, habe sich in Isolation begeben und verspüre "leichte Symptome", schrieb der 24-Jährige bei Twitter. Rublew habe sich auf die Australian Open (ab 17. Januar) und den ATP Cup vorbereitet, wo er am 2. Januar für Russland an den Start gehen will.