Köln (SID) - ServusTV Deutschland weitet sein Engagement im Tennis aus und überträgt im Sommer zwei deutsche Rasenturniere. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, sicherte er sich sowohl die Exklusiv-Rechte im Free-TV am ATP-Turnier in Stuttgart (7. bis 13. Juni) mit Alexander Zverev sowie am Comeback des WTA-Turniers in Berlin (14. bis 20. Juni) mit der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber. In diesem Jahr hatte ServusTV bereits den ATP Cup in Australien übertragen.