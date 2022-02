Köln (SID) - Die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko hat ihre grandiose Woche beim WTA-Turnier in Dubai mit dem Titel gekrönt. Die Lettin besiegte am Samstag im Endspiel die Russin Weronika Kudermetowa nach nur 65 Minuten Spielzeit mit 6:0, 6:4.

Auf dem Weg ins Finale und zu ihrem fünften Turniersieg auf der Tour hatte Ostapenko, Paris-Sensationssiegerin von 2017, vier Grand-Slam-Gewinnerinnen geschlagen: Sofia Kenin, Iga Swiatek, Petra Kvitova und Simona Halep.

Der Spanier Roberto Bautista Agut feierte beim ATP-Turnier in Doha/Katar seinen ersten Titel seit mehr als drei Jahren. Die Nummer 16 der Weltrangliste triumphierte mit 6:3, 6:4 gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili und revanchierte sich für die Finalniederlage im vergangenen Jahr an identischer Stelle. In Doha gewann Bautista Agut zum zweiten Mal nach 2019.