Der einzige deutsche Teilnehmer am Junioren-Wettbewerb der 136. All England Championships ist bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 18 Jahre alte David Fix vom TC Wolfsberg Pforzheim unterlag dem Franzosen Arthur Gea in seinem Auftaktmatch 2:6, 3:6.

Für Fix, derzeit die Nummer 56 der Junioren-Weltrangliste, war es der dritte Grand-Slam-Start. Im Nachwuchs-Wettbewerb der Australian Open war er Anfang des Jahres ebenfalls in der ersten Runde gescheitert, bei den French Open hatte er das Achtelfinale erreicht.