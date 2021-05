Rom (SID) - Die kanadische Tennisspielerin Bianca Andreescu hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Rom (10. bis 16. Mai) aufgrund der COVID-19-Richtlinien in Italien absagen müssen. Die Nummer sechs der Welt hatte bereits das Turnier in Madrid verpasst, da sie mit dem Coronavirus infiziert war.

"Obwohl ich nach meiner Isolation in Madrid negativ getestet wurde und in den vergangenen Tagen wieder voll im Training war, laufe ich aufgrund der Regeln der italienischen Regierung Gefahr, erneut isoliert zu werden, wenn ich nach Italien reise", schrieb Andreescu auf Instagram.

Für die 20-Jährige, die 2019 überraschend die US Open gewonnen hatte, ist die Absage der nächste Rückschlag. Anfang April hatte sie im Endspiel des WTA-Turniers in Miami wegen einer Knöchelverletzung aufgeben müssen.