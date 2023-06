Angelique Kerber (35) wird in ihrer Babypause zur TV-Expertin. In der Sendung "Heimspiel! extra live" im Hessischen Rundfunk kommentiert die dreimalige Grand-Slam-Siegerin an der Seite von Tim Brockmeier die Halbfinals und das Endspiel beim Rasenturnier in Bad Homburg. Die Matches finden am Freitag (ab 14.30 Uhr) und Samstag (ab 13.30 Uhr) statt. Alle deutschen Spielerinnen sind bereits ausgeschieden.

Kerber hatte im Februar Tochter Liana zur Welt gebracht, ihr Comeback plant sie für den Saisonbeginn 2024 in Australien. In Bad Homburg fungiert die frühere Weltranglistenerste als Turnierbotschafterin und Mitausrichterin. Das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon hatte Kerber bei der Premiere 2021 selbst gewonnen.