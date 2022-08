Köln (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria hat erstmals seit ihrem Einzug ins Wimbledon-Halbfinale wieder ein Match auf der WTA-Tour gewonnen. Die 35-Jährige zog auf dem Hartplatz im kanadischen Granby durch ein 7:5, 6:1 gegen Nadia Podoroska (Argentinien) ins Achtelfinale ein. Dort trifft sie auf die an Nummer vier gesetzte Ungarin Anna Bondar.

Maria hatte ihr zuvor einziges Match seit ihrem Coup im All England Club verloren, als sie Anfang August in Washington der Chinesin Wang Xiyu klar in zwei Sätzen unterlag.

In Granby ist Maria die einzige deutsche Starterin.