Köln (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat ihren ersten Auftritt auf der WTA-Tour nach ihrem Coup im All England Club abgesagt. Die 34-Jährige trat am Mittwoch beim Sandplatzturnier in Lausanne aus zunächst unbekannten Gründen nicht zu ihrem Erstrundenmatch an. Ihre Gegnerin, die Französin Leolia Jeanjean, steht damit kampflos im Achtelfinale gegen ihre Landsfrau Caroline Garcia.

Am Wochenende noch hatte Maria mit ihrem Bundesligaverein TC Bredeney aus Essen den deutschen Meistertitel im Tennis gewonnen. Maria kam zwei Tage nach ihrem Halbfinal-Aus in London gegen die Tunesierin Ons Jabeur nicht zum Einsatz, unterstützte ihr Team aber vor Ort.

In Lausanne sind aus deutscher Sicht noch Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund) und die 20-jährige Hamburgerin Eva Lys im Rennen. Beide kämpfen am Donnerstag im direkten Duell um den Viertelfinaleinzug.