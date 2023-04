Jule Niemeiers Formaufschwung wird bereits zum Auftakt des WTA-Turniers in Stuttgart auf eine harte Probe gestellt. Die Dortmunderin, die im Billie Jean King Cup Selbstvertrauen getankt hat, trifft in der ersten Runde beim hochklassig besetzten Sandplatzturnier auf Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Niemeier (23) steht dank einer Wildcard im Hauptfeld, ebenso wie ihre BJK-Teamkollegin Tatjana Maria (Bad Saulgau), die auf eine Qualifikantin trifft. Gemeinsam hatten sie mit der deutschen Mannschaft am Freitag und Samstag in Stuttgart Brasilien 3:1 geschlagen und damit das Finalturnier der besten zwölf Nationen erreicht. Niemeier bezwang dabei die favorisierte Beatriz Haddad Maia, Nummer 14 der Weltrangliste.

Zu den Qualifikantinnen in Stuttgart gehört auch Tamara Korpatsch (Hamburg). Topgesetzt ist Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen). Die Weltranglistenerste hat in der ersten Runde ein Freilos. Neun der besten zehn Spielerinnen der Tenniswelt sind am Start. Letzte deutsche Siegerin in Stuttgart war Laura Siegemund 2017.