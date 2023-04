Jule Niemeier hat ihren Negativlauf auf der Tennistour beendet und beim WTA-Turnier in Madrid die zweite Runde erreicht. Nach zuvor sechs Auftaktniederlagen setzte sich die 23 Jahre alte Dortmunderin am Donnerstag mit 6:4, 6:2 gegen die Chinesin Wang Xinyu durch.

In der zweiten Runde erwartet die Spielerin der zuletzt im Billie Jean King Cup erfolgreichen deutschen Frauen-Mannschaft nun in der spanischen Hauptstadt ein Duell mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova.

Die Weltranglistenzehnte aus Tschechien feierte in dieser Saison in Miami bereits einen Titelgewinn und hat das Turnier in Madrid drei Mal gewonnen. Niemeier konnte dagegen bislang noch nicht an ihr starkes Vorjahr mit der Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon und dem Erreichen des Achtelfinals bei den US Open anknüpfen.