Tennisprofi Jule Niemeier ist auch beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Dortmunderin unterlag der US-Amerikanerin Catherine McNally mit 4:6, 1:6 und setzt damit ihren Negativlauf fort. Schon bei den hochdotierten Turnieren in Indian Wells und Miami war Niemeier zuletzt zum Auftakt gescheitert, seit Jahresbeginn hat sie nur zwei Spiele auf der Tour gewonnen.

Auch die beiden weiteren deutschen Starterinnen schieden in Charleston bereits in Runde eins aus. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) unterlag der Russin Warwara Gratschewa 6:7 (3:7), 2:6, Sabine Lisicki (Berlin) verlor bei ihrem ersten WTA-Turnier seit Juli 2022 gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide mit 4:6, 4:6.

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hatte beim WTA-Turnier in Bogota hingegen keine Mühe bei ihrer Erstrundenpartie und besiegte Katrina Scott (USA) mit 6:1, 6:4. In Runde zwei trifft die an Nummer zwei gesetzte 35-Jährige nun auf Carolina Alves aus Brasilien.