Jule Niemeier hat ihren spürbaren Aufwärtstrend in Madrid bestätigt. Die 23 Jahre alte Dortmunderin setzte sich in der zweiten Runde des WTA-Sandplatzturniers überzeugend gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin und frühere Weltranglistenerste Petra Kvitova aus Tschechien mit 7:6 (11:9), 6:1 durch.

In der dritten Runde erwartet die Weltranglisten-67. nun in der spanischen Hauptstadt ein Duell gegen Elise Mertens (Belgien/Nr. 23) oder Rebecca Marino (Kanada).

Niemeier war als Außenseiterin in die Partie gegangen gegen Kvitova, die in dieser Saison in Miami bereits einen Titelgewinn feiern konnte und das Turnier in Madrid dreimal gewann. Nach einem umkämpften Tiebreak blieb die Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier im zweiten Satz hochkonzentriert gegen ihre Kontrahentin, die nun viele Fehler machte, und jubelte nach fast zwei Stunden Spielzeit.