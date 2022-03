Berlin (SID) - Tennis-Legende Steffi Graf ist neue Schirmherrin des WTA-Turniers in Berlin. Das gaben die Veranstalter des Rasenturniers am Donnerstag bekannt. Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin folgt damit auf die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel.

In Berlin holte Graf 1986 ihren ersten Turniersieg auf deutschem Boden, zudem trägt das Stadion bereits seit 2004 ihren Namen. "Berlin hat in meiner Karriere von Beginn an eine besondere Rolle gespielt", sagte die 52-Jährige zu ihrer Schirmherrschaft.

"Berlin und Steffi Graf, das ist eine eigene Erfolgsgeschichte", ergänzte Turnierdirektorin Barbara Rittner: "Es ist eine besondere Wertschätzung für das Turnier, dass sie nun die Schirmherrschaft übernimmt".

In diesem Jahr schlagen ab dem 11. Juni unter anderem Superstar Naomi Osaka (Japan) und Andrea Petkovic (Darmstadt) in der Hauptstadt auf.