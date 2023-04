Die Tunesierin Ons Jabeur hat beim Sandplatzturnier in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina ihren ersten Titel der Saison gewonnen. Die Wimbledonfinalistin setzte sich im Finale gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz 7:6 (8:6), 6:4 durch. Für Jabeur (28) war es der vierte Turniersieg ihrer Karriere.

In Charleston nahm sie auch Revanche an Bencic für die Finalniederlage im vergangenen Jahr. Jabeur reist nun weiter zum WTA-Turnier nach Stuttgart, wo sie hinter Iga Swiatek (Polen), Aryna Sabalenka und Caroline Garcia (Frankreich) an Position vier gesetzt ist. Auch Bencic gehört zum hochklassigen Teilnehmerinnenfeld.

Die 26-Jährige war mit einem Nachteil ins Endspiel gegangen: Bencic hatte am Sonntag erst ihr zuvor unterbrochenes Halbfinale gegen Jessica Pegula (USA) beenden müssen. Bereits eine halbe Stunde später stand das Finale auf dem Programm, in dem Bencic die Titelverteidigung verpasste. Das deutsche Duo Jule Niemeier (Dortmund) und Sabine Lisicki (Berlin) war in der ersten Runde ausgeschieden.