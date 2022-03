Lyon (SID) - Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lyon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Qualifikantin aus Hamburg musste sich am Donnerstagabend der an Position fünf gesetzten Italienerin Jasmine Paolini 1:6, 2:6 geschlagen geben. Da Anna-Lena Friedsam (Neuwied) bereits in der Auftaktrunde gescheitert war, endet die mit 193.127 Euro dotierte Veranstaltung ohne deutsche Beteiligung.

Die Ukrainerin Dajana Jastremska erreichte derweil das Viertelfinale durch ein 6:2, 6:3 gegen Cristina Bucsa (Spanien). "Ich war sehr nervös, weil ich diese Spiele für mein Land gewinnen will. Dieses Turnier ist sehr emotional für mich", sagte die Weltranglisten-140. und fügte hinzu: "Das ist ein weiterer Triumph für mich und für mein Land." Jastremska war in der vergangenen Woche nach Russlands Angriff mit ihrer Schwester per Boot aus der Ukraine geflohen.