Bad Homburg (SID) - Sabine Lisicki hat beim WTA-Rasenturnier in Bad Homburg das Achtelfinale erreicht. Die 32-Jährige, Wimbledonfinalistin von 2013, gewann ihr Auftaktmatch gegen Tamara Korpatsch (Hamburg) mit 6:4, 7:6 (7:5) und trifft in der nächsten Runde auf die Belgierin Greet Minnen.

Lisicki hatte in Folge eines Kreuzbandrisses 18 Monate lang pausieren müssen und war erst Anfang Mai bei zwei kleineren Turnieren der ITF/USTA-Tour in Florida auf den Platz zurückgekehrt. Die aufschlagstarke Berlinerin, der einst in einem Match 27 Asse gelangen, scheiterte dann beim WTA-Turnier in Berlin in der vergangenen Woche in der Qualifikation. In Bad Homburg erhielt sie nun eine Wildcard für das Hauptfeld.