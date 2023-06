Das deutsche Tischtennis-Duo Dang Qiu und Nina Mittelham hat bei den Europaspielen in Krakau die Goldmedaille und das Olympia-Ticket für Paris vor Augen. Im Halbfinale setzten sich die Europameister von 2021 am Sonntag gegen das spanische Mixed-Team Alvaro Robles/Maria Xiao mit 3:1 (11:9, 11:4, 9:11, 11:8) durch. Im Endspiel am Montagabend warten nun Nandor Ecseki und Dora Madarasz aus Ungarn.

"Das war eine starke Leistung von Nina und mir", sagte Einzel-Europameister Qiu nach dem Finaleinzug, und auch Mittelham zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Auftritt: "Wir hatten einen super Start und die Abstimmung hat toll funktioniert. Das war ein sehr gutes Spiel von uns."

Im zweiten Halbfinale hatte das ungarische Duo überraschend die topgesetzten Rumänen Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs, Silbermedaillengewinner der Europaspiele 2019 in Minsk, mit 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) ausgeschaltet.