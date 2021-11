Köln (SID) - Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich in die WM in Houston/Texas gestartet. Im Doppel gewann der Rekordeuropameister mit Patrick Franziska (Saarbrücken) in der ersten Runde mit 3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:6) gegen Aleksandar Karakasevic/Lubomir Pistej (Serbien/Slowakei). In der zweiten Runde trifft das Duo auf den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong und Doppel-Weltmeister Wang Chuqin aus China.

In der Nacht auf Donnerstag geht es für Boll (Düsseldorf) nach einem Freilos im Einzel in der zweiten Runde gegen Zhou Qihao aus China. Mit Franziska, Dang Qiu, Ruwen Filus und Benedikt Duda stehen alle deutschen Männer in der zweiten Runde der Einzel-Konkurrenz. Bei den Frauen war lediglich Mixed- und Mannschaftseuropameisterin Nina Mittelham in der ersten Runde gescheitert.