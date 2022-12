Köln (SID) - Titelverteidiger Borussia Düsseldorf steht in der Tischtennis-Bundesliga vorzeitig als Herbstmeister fest. Der Rekordchampion wahrte am neunten Spieltag auch ohne den pausierenden EM-Rekordsieger Timo Boll seine weiße Weste durch ein 3:0 im Gipfeltreffen mit Pokalsieger und Vizemeister 1. FC Saarbrücken und ist damit in den beiden letzten Runden der ersten Saisonhälfte nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Düsseldorfs Vorsprung auf Saarbrücken und den TTC Neu-Ulm beträgt sechs Punkte. Ex-Titelträger TTF Ochsenhausen belegt dahinter mit einem Spiel weniger und zwei weiteren Punkten Rückstand den vierten und letzten Play-off-Platz.

Im Topspiel legten weder Düsseldorf noch Saarbrücken vier Wochen vor ihrem-Halbfinal-Duell bei der Pokal-Endrunde am 8. Januar in Neu-Ulm ihre Karten auf den Tisch. Die Borussen schonten neben Boll auch Mannschafts-Vizeweltmeister Kay Stumper, während die Saarländer ohne ihren Topspieler Patrick Franziska antraten.

Düsseldorfs Zähler in der Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison holten der im Oberhaus weiterhin ungeschlagene Europameister Dang Qiu sowie der Schwede Anton Källberg und der indische Routinier Sharath Kamal Achanta.