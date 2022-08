Tischtennis

München (SID) - Mit Titelverteidiger Timo Boll (Düsseldorf) an der Spitze hat das deutsche Herren-Quintett bei der EM in München ohne Ausfall das Achtelfinale erreicht. Neben Rekordsieger Boll spielen am Freitagnachmittag auch Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm), Patrick Franziska (Saarbrücken) sowie im direkten Duell die deutschen Doppel-Meister Dang Qiu (Düsseldorf) und Benedikt Duda (Bergneustadt) um einen Platz in der Runde der besten Acht.

Boll lieferte in seinem Zweitrundenmatch gegen den tschechischen Spitzenspieler Lubomir Jancarik zwei Tage nach seinem Auftaktthriller gegen den Polen Samuel Kulczycki Kurzarbeit ab. Der 41 Jahre alte WM-Dritte benötigte für seinen völlig ungefährdeten 4:0 (13:11, 11:3, 11:1, 11:2)-Sieg gegen den sechs Jahre jüngeren Ex-Bundesliga-Profi lediglich 27 Minuten. Nach seinen Problemen in der EM-Vorbereitung durch die Spätfolgen seines Rippenbruchs im Frühsommer bewies der achtmalige EM-Einzelchampion deutlich ansteigende Form.

Nach den Herren-Spielen in der Runde der besten 32 steht in München das Damen-Achtelfinale auf dem Programm. Die Gastgeber sind noch mit vier Spielerinnen im Turnier vertreten.