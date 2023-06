Das Comeback rückt näher, doch Timo Boll bleibt vorsichtig. Auf dem Weg zurück in den Tischtennis-Zirkus gilt es nach monatelanger Pause, geduldig zu sein. "Ich spüre, wie ich von Tag zu Tag besser werde", sagte Boll: "Die Schulter hat die Belastung gut verkraftet, da bin ich heilfroh." Ob er bei den Europaspielen in Krakau im Team zum Einsatz kommt, entscheide sich aber erst kurzfristig.

"Ich muss mich einfach reinarbeiten und hoffen, dass ich bis zu unserem Turnierstart fit genug bin, um der Mannschaft zu helfen", sagte Boll in einem Video bei Instagram. Wenn nicht, "dann muss ich geduldig sein", schon am 9. Juli steht das Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft mit Borussia Düsseldorf und damit die nächste Chance zur Rückkehr an.

Sein bislang letztes Pflichtspiel hatte Boll im Februar bestritten, eine Schulterverletzung bremste den 42-Jährigen aus, auch die WM in Durban verpasste der Rekordeuropameister, den Einzelwettbewerb in Polen ließ er aus. Die Teamkonkurrenz will Boll "zum Reinschnuppern" nutzen, sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris.