Düsseldorf (SID) - Der Besuch seines alten Freundes Dirk Nowitzki hätte Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll beinahe kein Glück gebracht. Bei der ersten Überraschungsvisite der Basketball-Ikone verteidigte der Europameister die weiße Weste seit seinem Comeback nach einem Bauchmuskelanriss mit Mühe erfolgreich.

Boll legte beim 3:0 mit Borussia Düsseldorf gegen das Bundesliga-Schlusslicht TTC OE Bad Homburg durch ein 3:2 gegen den Rumänen Rares Sipos den Grundstein zum Sieg des Titelverteidigers. Dabei hatte der 40 Jahre alte Weltranglisten-Achte für den dritten Sieg im dritten Match nach seiner Rückkehr zunächst Matchbälle abzuwehren.

Über die Verhinderung einer Blamage war Boll nicht zuletzt wegen Nowitzkis Anwesenheit erleichtert. "Ich habe mich sehr gefreut, dass Dirk nun auch mal ein Spiel von mir mit der Borussia live gesehen hat", sagte der WM-Dritte.

Nowitzki löste damit nachträglich seine Ankündigung vom letzten Treffen mit Boll vor der WM im Herbst 2021 in Houston/Texas ein. Bei den Titelkämpfen hatten Boll und seine Kollegen noch vergeblich auf Unterstützung des Idols aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gehofft.

Boll und Nowitzki sind seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking befreundet. Mehrfach hatte der EM-Rekordchampion den NBA-Champion von 2011 (Titelgewinn mit den Dallas Mavericks) in den USA besucht. Gemeinsam haben beide die Erfahrung des Fahnenträgers einer deutschen Olympia-Mannschaft bei einer Eröffnungsfeier von Sommerspielen: Während Nowitzki das "Team D" vor 14 Jahren in China ins Stadion führte, trug Boll die Flagge 2016 in Rio de Janeiro.