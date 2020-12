Köln (SID) - Im Eiltempo sind die Tischtennisspielerinnen des TTC Berlin Eastside beim Finalturnier in Linz ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Für den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel benötigte der deutsche Meister insgesamt nur gut eine Stunde, dann stand das 3:0 gegen den portugiesischen Vertreter CDCS Do Juncal fest. Die Paarungen für die Halbfinals am Montag werden ausgelost. Das Finale wird am Dienstag ausgetragen.

Nina Mittelham (3:0 gegen Raquel Andrade), Britt Eerland (3:0 gegen Tatjana Garnowa) und Shan Xiaona (3:0 gegen Janet Effion) sorgten für den zehnten Halbfinaleinzug in Serie für die Berlinerinnen. Bereits viermal gewann der TTC die Königsklasse, zuletzt 2017.