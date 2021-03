Der ehemalige Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist in der Tischtennis-Weltrangliste durch seinen Sieg bei der WTT-Premiere in Doha in die Top 10 zurückgekehrt und auch wieder bester Deutscher. Der Ex-Europameister rückte um zwei Positionen auf Platz zehn vor und verdrängte damit Europameister Timo Boll (Düsseldorf) aus dem Elitekreis.