Köln (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll hat seinen achten Triumph beim Europe Top 16 verpasst. In der Neuauflage des WM-Halbfinals vom vergangenen November in Houston unterlag der 40-Jährige von Borussia Düsseldorf in der Vorschlussrunde erneut dem Schweden Truls Möregardh (20) mit 1:4.

Im zweiten Halbfinale scheiterte Titelverteidiger Patrick Franziska ebenfalls mit 1:4 an seinem Saarbrücker Vereinskollegen Darko Jorgic. Der 23-jährige Slowene setzte sich im Endspiel 4:3 gegen Möregardh durch.

Bei den Frauen kassierte Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) nach ihrem erstmaligen Finaleinzug bei dem traditionsreichen Ranglistenturnier ein 0:4 gegen die Polina Michailowa. Die Russin hatte am Samstag im Viertelfinale Titelverteidigerin Nina Mittelham (Berlin) ausgeschaltet.

Boll teilt sich mit sieben Erfolgen beim Top 12 bzw. Top 16 weiter den Siegrekord mit dem Schweden Jan-Ove Waldner. In den vergangen drei Jahren waren beide Titel nach Deutschland gegangen. Jorgic und Michailowa trugen sich erstmals in die Siegerliste ein.