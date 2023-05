TTF Liebherr Ochsenhausen hat ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft erzwungen. Der viermalige Titelträger bezwang den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken 3:2. Nach dem 1:3 im Hinspiel fällt die Entscheidung am Sonntag (15.00 Uhr) im Saarland.

Borussia Düsseldorf war am Donnerstag ins Endspiel eingezogen, das als Teil der Multisport-DM "Die Finals 2023" am 9. Juli in der Heimat des Rekordmeisters stattfindet. Die Borussia setzte sich in ihrem Halbfinale auch ohne den verletzten WM-Dritten Timo Boll gegen Post SV Mühlhausen zweimal 3:0 durch und wartet nun auf den Gegner.