Tischtennis

Tokio (SID) - Rio-Silbermedaillengewinner Valentin Baus (Düsseldorf) hat bei den Paralympics in Tokio als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht. Der 25-Jährige gewann in der Startklasse fünf auch sein zweites Vorrundenspiel, hatte aber beim 3:2 gegen den Türken Ali Öztürk deutlich mehr Mühe als noch zum Auftakt. Da hatte Baus am Mittwoch nur 16 Minuten für sein 3:0 gegen den Ägypter Ayman Kamal Zenaty gebraucht.

Einen erfolgreichen Start legte auch Stephanie Grebe (Berlin) hin. Die Zweite aus Rio bezwang in ihrer Auftaktpartie Rajsa Tschebanika vom Paralympischen Russischen Komitee mit 3:1 und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition. Thomas Rau muss dagegen nach einem 0:3 gegen den Thailänder Hainiyom Rungro um den Einzug in die K.o.-Runde zittern, ein Sieg im zweiten Gruppenspiel ist Pflicht.