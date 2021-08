Tischtennis

Tokio (SID) - Tischtennisspieler Thomas Schmidberger greift bei den Paralympischen Spielen in Tokio nach der Goldmedaille. Der 29-Jährige gewann sein Halbfinale gegen den Chinesen Zhai Xhang souverän mit 3:0 und untermauerte nach Silber in Rio eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Paralympics-Triumph. Im Finale trifft der querschnittsgelähmte Bayer vormittags deutscher Zeit (11.15 Uhr) auf seinen Dauerrivalen Fan Penfeng (China), gegen den er 2016 im Endspiel verlor.

Schmidberger gab im gesamten Turnier noch keinen Satz ab. Am Samstag spielen auch noch Valentin Baus (Düsseldorf) und Stephanie Grebe (Berlin) in ihren Startklassen um den Finaleinzug. Da der dritte Platz in Japan nicht ausgespielt wird, haben beide mindestens Bronze sicher.