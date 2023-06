Tischtennis-Europameister Dang Qiu traut seinem lange verletzten Teamkollegen Timo Boll weiter sportliche Höchstleistungen zu. Boll habe "sehr oft bewiesen, dass er schnell wieder zurückkommt und auf einmal wieder auf Top-Niveau spielt", sagte Qiu bei einer Pressekonferenz am Rande der Europaspiele in Krakau.

Wenn der 42-Jährige fit bleibe, "dann hat er keine Grenzen", so Qiu. Boll kehrt bei den European Games in Polen nach langwieriger Schulterverletzung an die Platte zurück und tritt erstmal nur im Team-Wettbewerb an. Sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Qiu, der sich in Polen zusammen mit der EM-Zweiten Nina Mittelham durch die Goldmedaille im Mixed einen Quotenplatz für Paris sicherte, bezeichnete es als "Privileg", seit Jahren im Verein bei Borussia Düsseldorf und in der Nationalmannschaft mit seinem "Freund" Boll zusammenspielen zu dürfen.