Einen Tag nach Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken hat sich auch der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf in den Bundesliga-Play-offs den ersten Matchball zum Einzug ins Finale erspielt. Die Rheinländer feierten im ersten Halbfinale der Best-of-three-Serie beim Post SV Mühlhausen trotz des erneuten Ausfalls ihres verletzten WM-Dritten Timo Boll einen 3:0-Erfolg. Durch einen weiteren Sieg am Donnerstag (19.00) in eigener Halle kann der Titelverteidiger seine abermalige Finalteilnahme perfekt machen.

Saarbrücken hatte am vergangenen Freitag im zweiten Halbfinalduell das Auftaktmatch gegen Ex-Meister TTF Ochsenhausen vor heimischen Fans 3:1 gewonnen. Die zweite Begegnung findet am Freitag (19.00 Uhr) in Biberach statt. Das Endspiel ist als Bestandteil der Multisport-DM "Die Finals 2023" in Düsseldorf am 9. Juli (Sonntag) angesetzt.